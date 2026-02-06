Кубань потрясло довольно сильное землетрясение

Жители Краснодарского края минувшей ночью ощутили на себе довольно сильное землетрясение, магнитуда которого составляла 4,8, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Наиболее сильно подземные толчки, проявившиеся в 2:21 мск, ощущались в районе Новороссийска – именно там, в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска, находился эпицентр землетрясения, его очаг залегал на глубине 10 км. Также его ощущали жители курортных Анапы и Сочи, передает РИА Новости.
Буквально за 15 минут до этого о подземных толчках, зафиксированных рядом с Новороссийском, сообщил глава города Андрей Кравченко.
"В ЕДДС от мониторинговых центров поступила информация о подземных толчках. Они зафиксированы на отдалении около 30 километров от города под землей - на глубине более 20 километров"
- Андрей Кравченко
К счастью, повреждений городской инфраструктуры вследствие землетрясения не произошло, информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.