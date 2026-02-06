Кубань потрясло довольно сильное землетрясение

Минувшей ночью в Краснодарском крае в районе Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 4,8, очаг которого залегал на глубине в 10 километров. Подземные толчки ощущались в Сочи и Анапе.

Жители Краснодарского края минувшей ночью ощутили на себе довольно сильное землетрясение, магнитуда которого составляла 4,8, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Наиболее сильно подземные толчки, проявившиеся в 2:21 мск, ощущались в районе Новороссийска – именно там, в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска, находился эпицентр землетрясения, его очаг залегал на глубине 10 км. Также его ощущали жители курортных Анапы и Сочи, передает РИА Новости.

Буквально за 15 минут до этого о подземных толчках, зафиксированных рядом с Новороссийском, сообщил глава города Андрей Кравченко.

"В ЕДДС от мониторинговых центров поступила информация о подземных толчках. Они зафиксированы на отдалении около 30 километров от города под землей - на глубине более 20 километров"

- Андрей Кравченко

К счастью, повреждений городской инфраструктуры вследствие землетрясения не произошло, информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.