Грузия на Олимпиаде впервые заняла четвертое место по фигурному катанию

Грузинская сборная впервые сумела завоевать четвертое место на зимней Олимпиаде по фигурному катанию. Команда получила 56 очков.
В финале в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли четвертое место (7 очков), второе место и 9 очков принесла спортивная пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава, также второе место и 9 очков заполучила Анастасия Губанова, а Ника Эгадзе принес соборной 6 очков, заняв пятое место. В итоге сборная Грузии получила 56 очков. Ее опередили США – 69 очков, Япония – 68 очков и Италия – 60 очков.