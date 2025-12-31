Бочоришвили отправится в Венгрию

Мака Бочоришвили 9-10 февраля будет находиться в Венгрии с официальным визитом. Глава грузинского дипведомства посетит конференцию "Будапештский глобальный диалог", а также проведет встречи с венгерскими официальными лицами.

Глава грузинской дипломатии Мака Бочоришвили посетит Венгрию с официальным визитом. Глава ведомства отправится в Будапешт сегодня, визит продлится до 10 февраля, информирует пресс-служба МИД страны.

По данным пресс-службы, Бочоришвили должна посетить конференцию "Будапештский глобальный диалог", в которой примут участие политики из Европы, Азии и Америки.

Также запланирован переговоры Бочоришвили с венгерским коллегой Петером Сийярто. Венчать визит главы грузинского дипведомства будет встреча со спикером Национального собрания Венгрии Ласло Кевером. Тематика предстоящих встреч не обнародована.