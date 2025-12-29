Вестник Кавказа

Мака Бочоришвили провела разговор с главой МИД Казахстана

© Фото: соцсети Маки Бочоришвили
Главы МИД Грузии и Казахстана провели телефонный разговор, в котором обсудили развитие отношений двух стран, а также наметили перспективные направления сотрудничества.

Глава грузинской дипломатии Мака Бочоришвили провела телефонный разговор с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым.

Стороны подвели дипломатические итоги года, сфокусировавшись на динамике двусторонних отношений. Главы дипведомств отметили развитие контактов в торговой и логистической сферах. 

Бочоришвили и Кошербаев также подчеркнули важность контактов на высоком уровне в контексте развития политического диалога. Главы ведомств также наметили основные линии взаимодействия между Тбилиси и Астаной в будущем.

