Грузия включила БТК и порт Анаклия в список приоритетных направлений

Грузинские власти намерены направить максимальные усилия на реализацию проектов железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также порта Анаклия в 2026 году.

Власти Грузии в наступающем году сделают акцент на экономическом развитии. В контексте планов экономического роста определены приоритетные направления, которыми названы железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, а также глубоководный порт Анаклия, рассказала глава Минэкономики Мариам Квривишвили.

Как отметила глава ведомства, власти страны наметили в числе приоритетов завершение работ на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Также планируется начать активные строительные работы в глубоководном порту Анаклия. Кроме того, особый упор будет сделан на развитии энергетического комплекса.

Квривишвили также сообщила, что внимание будет уделено и социальной политике. В частности, планируется осуществить ряд мер по борьбе с бедностью и повышению уровня благосостояния граждан.