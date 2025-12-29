Грузия улучшает логистику с Азербайджаном и Арменией

Новые торгово-логистические объекты появятся у КПП "Красный мост" на границе Грузии с Азербайджаном и "Садахло" — с Арменией. Проект реализуется на четырех участках в льготных "зеленых зонах".

Власти Грузии лицензировали новые объекты свободной торговли и логистические центры в приграничной зоне с Азербайджаном и Арменией.

Речь идет о территории рядом с КПП "Красный мост". Разрешения выданы на два участка в "зеленой зоне" — приграничной полосе, где действует упрощенный налоговый и таможенный режим. Их площади составляют 162 и 156 кв м соответственно.

Планируется, что на одном из участков будет построен и введен в эксплуатацию в соответствии с грузинским законодательством складской комплекс. На втором разместятся объекты свободной торговли с сопутствующей логистикой. Параллельно в приграничной зоне с Азербайджаном планируется расширение сети магазинов беспошлинной торговли (duty free).

Проект по территориальному расширению приграничной торговли не ограничивается "Красным мостом". Правительство Грузии также выдало разрешения для двух участков у грузино-армянской границы, рядом с пунктом пропуска "Садахло". Их площадь составляет 211 и 124 кв м.