Снежный циклон добрался и до грузинских поездов

Поезд Тбилиси-Батуми
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В последние дни уходящего года в Грузии желающие переместиться из Тбилиси в Батуми и наоборот столкнутся с задержками железнодорожного сообщения, вызванными непогодой.

Мощный снежный циклон, охвативший Кавказ, внес изменения в работу железнодорожной инфраструктуры Западной Грузии. Об этом сообщает "Грузинская железная дорога".

Расписание поездов, следующих из столицы в Батуми и обратно, 30 и 31 декабря было сдвинуто из-за непогоды.

Так, сегодняшний ночной рейс из Тбилиси в Батуми был задержан на восемьдесят минут: отправление 1:40 сдвинулось на 3:00. А рейс в обратном направлении 31 декабря задержится на два часа и вместо 8:00 покинет вокзал Батуми в 10:00.

 

