Власти Грузии отложили повышение тарифов на электроэнергию

Власти Грузии приняли решение отложить повышение тарифов на электроэнергию, планировавшиеся с начала нового 2026 года, по крайней мере в ближайшие три месяца – об этом попросили сами энергоснабжающие компании.

Грузинские власти пересмотрели свое решение о повышении тарифов для население с 1 января 2026 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения приняла решение сохранить действующие тарифы на электроэнергию на три месяца, сообщил ее председатель Давид Нармания.

"В последние дни комиссия интенсивно работала над тарифными вопросами: мы провели консультации с премьер-министром. Электрораспределительные компании направили нам письменную просьбу отложить процесс на три месяца, поэтому мы рассматриваем возможность установления временных тарифов"

- Давид Нармания

Помимо запросов энергетических компаний, на такое решение повлияли и другие факторы, отметил Нармания, передает Sputnik Грузия.

Процесс формирования новых тарифов носит естественный характер, поскольку он зависит от прогноза выработки электроэнергии, и регулирование работы гидроэлектростанций находятся в компетенции правительства, добавил глава комиссии.