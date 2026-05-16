Статус Армении обсудят в конце мая на саммите ЕАЭС

Главы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудят статус Армении на саммите в Астане, который состоится в конце этого месяца. Об этом сообщил 19 мая вице-премьер России Алексей Оверчук.

"Там будет дискуссия на тему статуса Армении в Евразийском экономическом союзе. Вопрос очень сложный. Мы не хотим, чтобы Армения уходила из ЕАЭС, мы хотим, чтобы Армения продолжала процветать, но мы видим те проблемы, которые будут в случае присоединения или сближения с ЕС"

– Алексей Оверчук

Зампред правительства добавил, что они уже возникают.

Помимо этого, он подчеркнул, что Армения за 11 лет своего участия в ЕАЭС буквально расцвела, в ней вырос уровень жизни и ВВП, передает ТАСС.

"Все это происходит в значительной степени благодаря тем экономическим преференциям, которые дает участие в ЕАЭС. Никто этого Армении заменить не сможет"

– вице-премьер РФ

Напомним, ближайшее заседание глав стран ЕАЭС состоится в Астане 29 мая.