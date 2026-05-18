Почти 30 иранских организаций попали под санкции США

Минфин США объявил о расширении санкционных списков по Ирану. На этот раз санкции коснулись почти трех десятков организаций.

Соединенные Штаты расширили санкции против Ирана. Об этом говорится в опубликованном 19 мая перечне американского Минфина.

На этот раз ограничительные меры введены в отношении 28 организаций из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Панамы, Маршалловых островов и Гонконга.

Кроме того, в санкционные списки включены 19 танкеров. Рестрикции в отношении этих танкеров распространяются на суда под различными флагами и юрисдикциями.

Помимо этого, санкции введены в отношении четырех физических лиц из Ирана и Турции.