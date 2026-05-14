Дорогу к Архызу может заблокировать сель

Проливные дожди в Карачаево-Черкесии вызвали сход селевых масс на ведущую к курорту Архыз дорогу: проезд по ней пока открыт, однако синоптики прогнозируют сильные дожди еще как минимум два дня.

На федеральную автодорогу, ведущую к всесезонному горному курорту Архыз в Карачаево-Черкесии (КЧР), сегодня днем сошел сель, который спровоцировали сильные осадки: пока катаклизм не затронул проезжей части, сообщили в МВД по республике.

"В связи с погодными условиями на 62-м километре федеральной автомобильной дороги "Подъезд к МЦО "Архыз" произошел сход селевого потока. Просим автомобилистов проявлять особую осторожность на этом участке дороги"

Дальнейшее развитие событий предугадать сложно - погодные условия в регионе остаются непростыми, а синоптики прогнозируют сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и ветром с порывами до 20−25 м/с, которые продлятся еще как минимум два дня, передает ТАСС.

Спасатели также предупредили, о том, что на реках республики возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах ожидается сход селей малого объема, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Напомним, ранее мы писали о том, что в феврале на поселок Архыз в КЧР сошла снежная лавина объемом почти в 135 тыс кубометров, от которой пострадали четыре гостевых дома, одно здание хозяйственной постройки и два легковых автомобиля. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

После этого работу ЛЭП, снабжающую курорт электроэнергией, в феврале нарушил обрушившийся на регион аномальный снегопад, который сопровождался сильным ветром: он повредил выполненный на тросовых растяжках и протянутый между скалами участок ЛЭП.