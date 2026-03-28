"Архызу" вернули полноценное электричество

Карачаево-черкесские энергетики завершили масштабный ремонт линии электропередачи, питающей курорт "Архыз" после сильного февральского снегопада: работы осложнялись трудной доступностью линии в условиях горно-лесистой территории.

Всесезонный горный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии снова получает электроэнергию в полном объеме – специалисты компании "Россети Северный Кавказ" завершили ремонт линии электропередачи (ЛЭП) в Зеленчукском районе республики, сообщила пресс-служба энергокомпании.

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго" завершили ремонт ЛЭП 110 кВ "Зеленчук-Лунная поляна". ЛЭП обеспечивает электроэнергией около 200 туристических объектов "Архыза" и около тысячи жителей села Архыз и поселка Романтик"

Все это время электроснабжение курорта осуществлялось из резервной ЛЭП, поскольку ремонт основной линии протяженностью 54 км из-за ее сложного рельефа в труднодоступной горно-лесистой территории, а местами - в пойме реки Большой Зеленчук, потребовал значительных усилий.

Работу ЛЭП в феврале нарушил обрушившийся на регион аномальный снегопад, которы сопровождался сильным ветром: он и повредил выполненный на тросовых растяжках и протянутый между скалами участок ЛЭП.

В сложнейших условиях на высоте около 40 м энергетики устранили обрыв провода и восстановили электроснабжение курортной зоны по двум независимым линиям электропередачи, - отметили в пресс-службе.