Мэр Тбилиси написал письмо народу Германии

После решения властей немецкого Саарбрюккена разорвать побратимские отношения с Тбилиси мэр грузинской столицы Каха Каладзе обратился к жителям Германии с "Письмом с соболезнованиями немецкому народу".

Накануне в немецких СМИ появилась информация о том, что город Саарбрюккен, ставший побратимом Тбилиси в 1975 году, собирается разорвать дружеские отношения с грузинской столицей, городской совет обсудит вопрос о прекращении дружбы 21 мая. Так городские власти решили отреагировать на сокращение сотрудничества немецкого правительства с грузинскими властями, пишет Zaarbrucken Zeitung.

Ответ властей грузинской столицы не заставил себя ждать, и написал его в саркастическом стиле, назвав "Письмом с соболезнованиями немецкому народу", сам мэр грузинской столицы Каха Каладзе, передает Sputnik Грузия.

"Немецкие бюрократы спешат оценить политическую ситуацию в Грузии и принимают "решительные меры", что также отражается в том, что немецкий город Саарбрюккен разрывает все отношения с Тбилиси, с которым он был побратимом более 50 лет"

- Каха Каладзе

Особенно прискорбно то, что культурные и партнерские связи, сложившиеся десятилетиями, страдают из-за "односторонней политической конъюнктуры", и даже полувековая историческая дружба становится предметом политических спекуляций, пишет мэр.

Абсурдное решение лучше всего иллюстрирует трагическую ситуацию, в которой оказалось немецкое население - речь идет о рациональном немецком народе и стране, отличавшейся высокой политической культурой и уважением к европейским ценностям, – пишет Каладзе.

В то же время градоначальник не теряет надежду на благоразумие простых жителей Германии, которые все чаще задают вопросы о том, насколько нынешнее бюрократическое правительство страны отвечает интересам и потребностям самого немецкого народа.

"Немецкое общество обладает достаточной мудростью и силой, чтобы сохранять независимое мышление, защищать свои национальные интересы и привести к власти политическую силу, которая позаботится о решении реальных проблем Германии и немцев и будет подчиняться воле немецкого народа"

- Каха Каладзе

Это не первый выпад против Тбилиси со стороны Евросоюза – еще в июне 2025 года побратимские отношения с грузинской столицей разорвал французский Нант, власти которого объяснили свой поступок "сложной политической ситуацией в Грузии".