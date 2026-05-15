Грузия заработала почти $45 млн на экспорте вина в Россию

За первые четыре месяца 2026 года объем экспорта грузинского вина на российский рынок превысил 15 тыс т и принес почти $45 млн выручки.

С января по апрель текущего года Грузия экспортировала в Россию более 15 тыс т вина, что на 6% больше аналогичного показателя 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

В общей сложности за четыре месяца грузинские поставщики отправили в Россию 15 293 т вина на сумму почти $45 млн. За такой же период прошлого года этот показатель составил 14 403 т на сумму более $40 млн.

При этом в апреле поставки вина на российский рынок составили 4,1 тыс т, что на 11% меньше данных за апрель 2025 года

Всего Грузия в текущем году поставила за границу 23,7 тыс т вина на сумму $73,4 млн, что на 2,2% больше данных за первые четыре месяца прошлого года.

Отметим, что кроме России Грузия экспортирует вино и в другие страны. Основными направлениями в январе-апреле 2026 года стали Польша, Китай, Казахстан и Германия.