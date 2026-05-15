Отношения Пекина и Москвы развиваются стабильно – МИД КНР

В МИД Китая оценили текущее развитие отношений с Россией в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Пекин. Переговоры лидеров двух стран состоятся на этой неделе.

Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия между Россией и Китаем стабильно развиваются. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, выступая на брифинге 18 мая.

"В последние годы под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия в новую эпоху демонстрируют здоровое, стабильное и углубленное развитие"

китайский дипломат

Напомним, во вторник президент РФ Владимир Путин отправится с двухдневным визитом в Китай. В ходе поездки глава он проведет встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. Стороны поговорят о двусторонних отношениях и углублении всеобъемлющего партнерства и взаимодействия Москвы и Пекина. Помимо этого, они посетят торжественную церемонию открытия Годов образования России и Китая.