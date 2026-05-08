В Иране назвали красной линией план из 10 пунктов по урегулированию

В иранском парламенте заявили о том, что ИРИ, как победившая сторона должна определить условия для мирного урегулирования войны с Соединенными Штатами, отметив значение предложенного ими плана из 10 пунктов.

Завершение конфликта Ирана и США должно зависеть от условий Тегерана, такое заявление сделал председатель комиссии по внутренним делам иранского парламента Мохаммад Салех Джокар в интервью информационному агентству Mehr.

При этом он отметил, что план из 10 пунктов, который ранее Иран предложил американской стороне, является "красной линией" для ИРИ.

"Условия определяет страна, одержавшая победу на поле боя, а не правительство страны, потерпевшее неудачу, не достигшее своих целей"

— Салех Джокар

Американцы должны принять иранские условия, подчеркнул он.

Также парламентарий сказал о том, что Иран "никогда не доверял США" и вновь призвал американских военных покинуть территорию Ближнего Востока.