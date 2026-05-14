Аракчи разъяснил ситуацию с переговорами

Некоторые страны стремятся сорвать переговоры и втянуть США в новый виток эскалации, несмотря на то, что Тегеран намерен дать дипломатии еще один шанс, если увидит, что Вашингтон настроен серьезно, - заявил сегодня министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Дипломат, выступая на пресс-конференции по актуальным вопросам, прошедшей на полях встречи министров иностранных дел стран БРИКС в столице Индии Нью-Дели, в очередной раз подтвердил, что Иран никогда не стремился к обладанию ядерным оружием, ограничившись своей мирной ядерной программой, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Также Аракчи детально охарактеризовал последние события в Ормузском проливе, отметив: пролив открыт, и все суда, за исключением судов агрессивных стран, могут пройти через него при условии координации с Ираном. Безопасный проход через пролив важен для страны, которая будет содействовать этому, хотя она и обеспокоена морской блокадой США.

Аракчи напомнил: Ормузский пролив проходит в территориальных водах Ирана и Омана, и управлять им страны будут совместно, сейчас по этому вопросу ведутся консультации с властями Маската.

Что касается перемирия, иранский министр поведал: "Мы находимся в состоянии перемирия, но ситуация остается неустойчивой. Мы начнем переговоры, когда противоположная сторона будет настроена серьезно и пойдет по правильному пути, а пока мы не доверяем Америке".

Не называя имен, Аббас Аракчи обвинил некоторые страны в том, что они саботируют переговоры с США и пытаются втянуть Вашингтон в войну. Также глава иранского внешнеполитического ведомства особо отметил то, что и от самих США зачастую исходят противоречивые сигналы: иногда за один день власти Ирана получают два разных сообщения.