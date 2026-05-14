Генсек ФИФА обсудит с Федераций футбола Ирана участие в ЧМ-2026

В ФИФА готовы предоставить Ирану "гарантии" относительно выступления команды на ЧМ-2026. Данный вопрос будет обсуждаться на встрече генсека организации с футбольным руководством ИРИ.

Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Маттиас Графстрем встретится с руководством Федерации футбола Ирана. Об этом рассказал информированный источник.

По его словам, в ходе встречи планируется обсудить участие национальной команды Исламской Республики в чемпионате мира по футболу, который пройдет предстоящим летом в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике, передает агентство Reuters.

Издание отмечает, что встреча состоится в Стамбуле. Ожидается, что генсек организации предоставит иранской стороне "гарантии" относительно выступления команды на мундиале.

В марте глава Минспорта Ирана сообщил, что иранская сборная отказывается участвовать в ЧМ-2026. Позднее стало известно, что Исламская Республика обсуждает вопрос переноса матчей команды из США в Мексику. В конце апреля в правительстве ИРИ сообщили подготовке сборной Ирана к чемпионату мира и о принятии всех необходимых мер для ее участия в соревновании, а на прошлой неделе в сборной выдвинули 10 условий для участия в турнире.

В частности, Исламская Республика требует выдать визы игрокам и членам тренерского штаба, проходившим военную службу в Корпусе стражей исламской революции, уважительно относиться к персоналу, иранскому флагу и гимну, обеспечить высокий уровень безопасности в аэропортах, гостиницах и вдоль маршрутов, которые ведут к стадионам, на которых будет играть команда.