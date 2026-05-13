Иранская сборная может не попасть на ЧМ по футболу в США

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Участие Ирана в чемпионате мира по футболу, который стартует менее чем через месяц, под вопросом: американская сторона пока не выдала команде визы.

Футболисты из Ирана рискуют пропустить мундиаль, который состоится скоро в Северной Америке , об этом предупредил глава Федерации футбола Исламской Республики Мехди Тадж.

По его словам, сборная ИРИ может не попасть на турнир из-за все еще не решенных визовых проблем: на данный момент ни один из членов команды не получил визу.

Мехди Тадж заявил, что Тегеран обеспокоен нынешней ситуацией.

Глава Федерации футбола ИРИ уточнил, что в ближайшие дни состоится встреча с представителями ФИФА, в ходе которой он обратится к организации и потребует гарантировать оперативное урегулирование сложностей, так как в противном случае Иран может вовсе не попасть на ЧМ-2026.

