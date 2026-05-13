США отклонили мирный план Ирана из 14 пунктов

Tehran Times: Белый дом отклонил иранский мирный план из 14 пунктов. Вашингтон настаивает на собственных требованиях.
Вашингтон отверг иранский мирный проект из 14 пунктов, передают Tehran Times.
По данным СМИ, власти Ирана получили официальный ответ из Белого дома, в котором заявлялось о неприемлемости всех иранских предложений.
По информации издания, Вашингтон продолжает придерживаться жесткой риторики в отношении Ирана, в том числе по ядерному вопросу.
В случае положительного ответа США Тегеран был готов приступить ко второму этапу консультаций, которые бы подразумевали обсуждение ядерного досье.
Напомним, что мирный план Ирана из 14 пунктов был передан США в начале мая. В рамках план подразумевалось полное завершение военного конфликта в течение месяца, снятие блокады иранских портов, отмену рестрикций и выплату компенсаций.