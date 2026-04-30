Модернизацию КПП "Мегри" обсудили Ереван и Тегеран

Представители Армении и Ирана обсудили ход работ по модернизации контрольно-пропускного пункта "Мегри". Завершение строительства нового КПП на границе двух стран запланировано на следующий год.

Состоялась встреча посла Армении в Иране Григора Акопяна и руководства компании "Тана Энерджи Менеджмент". Об этом сказано в сообщении, распространенном армянским посольством в Исламской Республике.

Главной темой обсуждения сдали работы по модернизации и реконструкции контрольно-пропускного пункта "Мегри".

"В ходе обсуждений с директором компании Бахрамом Эслахчи было упомянуто о важности пограничного пункта пропуска, стороны коснулись и текущего состояния программы"

– посольство РА в Иране

КПП "Мегри" находится на границе Армении и Ирана. Работы по модернизации контрольно-пропускного пункта выполняет компания "Тана Энерджи Менеджмент". Изначально планировалось, что строительство нового КПП на границе двух стран завершится в начале 2026 года, однако в итоге оно было отложено на год – до конца января 2027 года.