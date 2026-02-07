Борцов избавили от ограничений на международных турнирах

Борцы из России и Беларуси теперь будут выступать на международных турнирах под флагами своих государств - ограничения сняли международные федерации по дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу и ММА.

С российских и белорусских борцов сняли все ограничения по выступлениям на международных турнирах, разрешив им представлять свои страны за рубежом под национальным флагом и с исполнением национальных гимнов, сообщили в Федерации спортивной борьбы России.

"По обновленным правилам участия борцы из Беларуси и России будут соревноваться под своими национальными флагами во всех возрастных группах, включая взрослых. На форме спортсменов и персонала теперь могут быть нанесены инициалы стран RUS и BLR"

- сообщение Федерации

Особо отмечается и то, что в случае победы во время церемоний награждения на соревнованиях UWW ("Объединенного мира борьбы") будут звучать национальные гимны обеих стран, передает портал "Это Кавказ".

Сейчас все ограничения с спортсменов двух стран сняли международные федерации по дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу и ММА. Также выступление с национальной символикой разрешено для тяжелоатлетов, фехтовальщиков, керлингистов, волейболистов, триатлонистов и других дисциплин.