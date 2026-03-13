Выборы президента FIDE пройдут в Узбекистан осенью

В Самарканде в сентябре пройдут выборы руководства FIDE. Сейчас пост президента организации занимает Аркадий Дворкович.
Узбекистанский Самарканд примет конгресс Международной шахматной федерации (FIDE) в сентябре. В рамках мероприятия состоятся выбора руководства организации.
Конгресс должен состояться в конце сентября. Спортивным функционерам предстоит избрать президента организации, вице-президента, а также других управленцев, информирует пресс-служба FIDE.
Напомним, что главой FIDE с 2018 года является Аркадий Дворкович, который был повторно избран на этот пост в 2022 году. До него 23 года управлял организацией российский госдеятель и предприниматель Кирсан Илюмжинов.