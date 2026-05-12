Президент Казахстана принимает президента Турции

В столице Казахстана Астане сегодня прошла торжественная церемония встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в в республику с государственным визитом: главу Турецкой Республики приветствовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В церемонии встречи с турецкой стороны приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национального образования Юсуф Текин, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр, министр торговли Омер Болат и другие официальные лица, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu .

После представления делегаций лидеры обменялись рукопожатием, сделали фото, а затем проследовали на переговоры в формате "один на один".

После завершения встречи президент Эрдоган возглавит шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция –Казахстан, а затем Эрдоган и Токаев примут участие в церемонии подписания двусторонних соглашений и совместной пресс-конференции.

Также сегодня глава Казахстана на церемонии сообщил о том, что президент Турции первым получит новый казахстанский орден Qoja Ahmet Yassaui, учрежденный в честь ученого и деятеля Ходжи Ахмеда Яссауи – выдающегося суфийского поэта, философа и мыслителя, ставшего духовным наставником для всех тюркоязычных народов Центральной Азии. Он сыграл ключевую роль в мирном распространении ислама среди кочевников.