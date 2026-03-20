Гуттериш: ООН высоко ценит активность Баку на международной арене

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал проведение в Баку Первой генеральной ассамблеи Платформы НПО Глобального Юга.

Организация объединенных наций высоко ценит непоколебимую приверженность Азербайджана многостороннему сотрудничеству, такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерриш на Первой Генеральной Ассамблее Платформы НПО Глобального Юга (GSNP).

Текст соответствующего заявление был зачитан временным координатором ООН в Азербайджане Игорем Гарафуличем.

Также в обращении Антониу Гутерриша была отмечена значимость Платформы НПО как "механизма солидарности, диалога и партнерства между странами Глобального Юга".

"Акцент ассамблеи на инклюзивном городском развитии, климатической устойчивости и устойчивом управлении отражает реалии, с которыми сталкиваются города Глобального Юга в процессе достижения Целей устойчивого развития"

– Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что Азербайджан готов поддерживать усилия по укреплению сотрудничества стран Глобального Юга и в Организации это всецело разделяют и поддерживают.

Подход Баку к Глобальному Югу

Глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о повестке Глобального Юга во внешней политике Азербайджана.

"Значение Глобального Юга в последнее время усилилось, особенно на фоне международных потрясений, от военных конфликтов до эпидемии COVID-19. Еще шесть лет назад много говорилось о том, что идет дискриминация в отношении развивающихся стран, и их проблемы необходимо вынести на глобальную повестку дня. Азербайджан, будучи тогда председателем Движения неприсоединения, активно продвигал эту тематику на международной арене с целью защиты интересов развивающихся стран, входящих в ДН. Тем самым он продвигал и повестку дня Глобального Юга", - прежде всего сказал он.

"В последнее время Азербайджан в целом работает над диверсификацией своей внешней политики. В особенности развивается азиатское направление и взаимодействие с партнерами на различных платформах, как D-8 и Организация тюркских государств. Мы активно работаем с Шанхайской организацией сотрудничества, хотя пока не являемся полноправными членами. Третье направление — это Глобальный Юг. Это направление важно и с политической точки зрения, и с точки зрения экономического сотрудничества. Поэтому в нашей внешней политике все чаще фигурируют события, связанные с Глобальны Югом", - отметил Фарид Шафиев.

Баку как международная площадка

Глава правления ЦАМО также обратил внимание на одну из тактик внешней политики Азербайджана: организация глобальных международных событий на своей территории. "Это позволяет озвучить основные тезисы внешней политики и интересы Азербайджана в непосредственном контакте с международными игроками. Раньше так продвигались задачи по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, а сейчас развивается мирная повестка дня, нацеленная на расширение сотрудничества Азербайджана с внешними партнерами. Благодаря крупным мероприятиям в Баку и других городах республики власти Азербайджана доносят до международного сообщества свое видение перспектив Южного Кавказа, развитию транспортных коридоров в Каспийском регионе, реализации энергетических проектов и так далее", - сообщил он.

"Помимо этого, масштабные мероприятия в Азербайджане способствуют расширению партнерских связей. К тому кругу государств, с которыми мы традиционно работали в предыдущие десятилетия, добавляются новые, мы уже активно взаимодействуем с некоторыми африканскими странами – иногда в партнерстве с третьей стороной, например с участием Турции, иногда на двусторонней основе. В первую очередь увеличение числа международных партнеров ведет к наращиванию взаимовыгодных экономических отношений Азербайджана. Также есть определенные политические вопросы, которые можно решать в этих рамках", - продолжил Фарид Шафиев.

"Также очень важно, что, когда люди посещают Азербайджан во время международных мероприятий, они напрямую видят развитие республики, ситуацию в стране и в том числе ход работ по восстановлению освобожденных территорий. Наш многолетний опыт доказывает, что значимость таких визитов невозможно переоценить: одно дело – слышать об Азербайджане и совсем другое – увидеть его воочию. В том числе это помогает бороться с антиазербайджанскими кампаниями в различных СМИ", - заключил глава правления ЦАМО.