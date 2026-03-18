Гутерриш рассказал, от чего зависит окончание войны в Иране

Генеральный секретарь ООН назвал ключевой фактор, который, по его мнению, определяет сроки деэскалации и завершения активной фазы войны в Иране.

Когда именно окончится конфликт на Ближнем Востоке – зависит от решения Вашингтона, такое заявление сделал генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Война должна быть прекращена, (...) и я считаю, что возможность остановить ее в руках США"

– Антониу Гутерриш

Глава международной организации пояснил, что остановить конфликт возможно, однако получится ли сделать это – зависит от политической воли американской стороны.

Он выразил уверенность в том, что Израиль и Иран в рамках своих стратегий стремятся продлить конфликт: Израиль – что достичь максимально возможного уничтожения потенциала Ирана и смены властей страны, а Иран – чтобы причинить противникам как можно больше вреда.

"Так что ключ к решению проблемы заключается в том, когда США решат заявить, что они сделали свою работу"

– Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп сможет убедить тех, от кого зависит прекращение боевых действий, что все планы выполнены, так что конфликт можно заканчивать.

