Гутерриш рассказал, от чего зависит окончание войны в Иране

Когда именно окончится конфликт на Ближнем Востоке – зависит от решения Вашингтона, такое заявление сделал генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Война должна быть прекращена, (...) и я считаю, что возможность остановить ее в руках США"
– Антониу Гутерриш
Глава международной организации пояснил, что остановить конфликт возможно, однако получится ли сделать это – зависит от политической воли американской стороны.
Он выразил уверенность в том, что Израиль и Иран в рамках своих стратегий стремятся продлить конфликт: Израиль – что достичь максимально возможного уничтожения потенциала Ирана и смены властей страны, а Иран – чтобы причинить противникам как можно больше вреда.
"Так что ключ к решению проблемы заключается в том, когда США решат заявить, что они сделали свою работу"
– Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп сможет убедить тех, от кого зависит прекращение боевых действий, что все планы выполнены, так что конфликт можно заканчивать.