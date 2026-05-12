Грузия признана страной с самым прозрачным правительством в Европе

Тбилиси продолжает продвигать демократию: в новом "Индекс восприятия демократии" Грузия оказалась страной с самым прозрачным правительством в Европе.

Грузия стала первой в Европе по прозрачности правительства, информирует "Альянс демократий", который ссылается на доклад "Индекс восприятия демократии – 2026".

По данным исследователей, Грузия оказалась единственной страной в Европе, в которой транспарентность власти получила положительную оценку участников опроса.

Отметим, что Грузия по показателям демократичности институтов власти опередила ряд европейских стран, включая Францию, Португалию, Грецию, Румынию и ряд других государств.

В глобальном индексе восприятия страна заняла 38 место в мире. Грузинское правительство также вошло в топ-20 в Европе по восприятию демократии. Всего в опросах по оценке восприятия участвовали почти 47 тыс человек из 85 стран мира.

Также Грузия заняла второе место в Европе после Венгрии по показателю позитивного восприятия выборов.

Отметим, что индекс восприятия демократии (DPI) регулярно анализируется политическими экспертами для понимания отношения общества к демократии в той или иной стране.

Демократия в Грузии

Политолог Мамука Арешидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" связал лидерство Грузии в позитивном восприятии властей и выборов с контрастом имиджей правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции.

"Главное — идеологический нарратив, который выстроила "Грузинская мечта": поддержка традиционных ценностей и семейных отношений, акцент на национальную идентичность. Вот это как раз хорошо работает на поддержку властей в обществе", - прежде всего сказал он.

"Помимо этого общественность видит, что оппозиция в Грузии – не харизматичная и склочная, все время партии между собой ссорятся. Важно, что у граждан есть вопросы к политике нынешних властей, прежде всего по социальной тематике и росту цен, то есть претензии к правительству имеются. Но правильный идеологический нарратив и немощность оппозиции способствуют поддержке "Грузинской мечты"", - подчеркнул Мамука Арешидзе.

Говоря о влиянии подобных рейтингов на отношение Брюсселя к Тбилиси, политолог выразил уверенность в том, что они будут проигнорированы. "Не думаю, что это будет учтено. У Евросоюза есть своя платформа по отношению к Грузии, и он старается действовать в рамках этой платформы. Она состоит в том, что для Брюсселя неприемлема грузинская сегодняшняя власть. Никакие рейтинги тут не помогут. Европейские политики, особенно "Европейская народная партия", имеющая большинство в Европарламенте, на этом зациклены", - обратил внимание эксперт.