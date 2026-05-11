Пентагон готовится к новым атакам Ирана - СМИ

Министерство войны США обсуждает возможность возобновления новых атак Ирана, и начать он в случае срыва перемирия может с переименования военной операции: режим прекращения огня в конфликте с Ираном находится в невероятно слабом состоянии.

Министерство войны США готово возобновить боевые действия против Ирана, если шаткое перемирие не будет соблюдаться: в Пентагоне уже обдумывают смену названия военной операции с "Эпическая ярость" на "Кувалда", сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух чиновников США.

"Вооруженные силы США рассматривают возможность официального переименования войны с Ираном в операцию "Кувалда" в случае срыва нынешнего перемирия и принятия президентом Дональдом Трампом решения о возобновлении масштабных боевых действий"

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня в конфликте с Ираном находится в невероятно слабом состоянии, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что Иран передал пакистанским посредникам условия для возобновления контактов с представителями США. Тегеран хочет добиться отмены антииранских санкций, высвобождения замороженных иранских средств и окончания войны на всех фронтах, особенно в Ливане. Кроме того, Исламская Республика рассчитывает получить компенсацию за ущерб, причиненный ей в ходе войны, и на признание ее права на суверенитет над Ормузским проливом.