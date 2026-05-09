Трамп все больше склоняется к возобновлению войны против Ирана – СМИ

Возобновление войны против Ирана рассматривается главой Белого дома Дональдом Трампом все серьезнее, рассказали неназванные помощники президента США, сообщает телекомпания CNN.
Источники поделились, что у Трампа иссякает терпение в связи с ситуацией с Ормузским проливом, также он недоволен тем, что Иран готов пойти лишь на небольшие уступки в рамках возможного соглашения. При этом в Вашингтоне нет единого мнения о дальнейших шагах по Ирану, одни настаивают на дипломатическом решении, другие считают, что необходимы новые удары по Ирану, чтобы ослабить его позиции.
Также, передает CNN, в США считают, что Пакистан как посредник искажает ситуацию: он передает Ирану американские предложения недостаточно точно, а в ответ дает США более позитивную, чем на самом деле, позицию Ирана.
При этом в ближайшие дни Трамп, вероятно не примет никакого решения по Ирану, считают источники. С 13 по 15 мая американский лидер посетит Китай с государственным визитом.