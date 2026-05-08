Река отрезала почти 10 сел от внешнего мира в Дагестане

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Транспортное сообщение с несколькими селами оказалось прервано в Чародинском районе Дагестана. Предполагается, что оно откроется сегодня вечером.

Разлив реки Рисор оставил без транспортного сообщения восемь сел Чародинского района, рассказали в пресс-службе Дагестанавтодора.

ЧП случилось на 27-м километре трассы Цуриб — Арчиб. Река разлилась и размыла подход к временному мосту, который стал таким образом недоступен.

"Транспортное сообщение прервано с населенными пунктами Шалиб, Алчуниб, Арчиб, Кесериб, Хилих, Хитаб, Калиб и Кубатль"

– Дагестанавтодор

Предполагается, что движение может быть запущено уже сегодня в восемь часов вечера, сначала по временной схеме.

