Река отрезала почти 10 сел от внешнего мира в Дагестане

Транспортное сообщение с несколькими селами оказалось прервано в Чародинском районе Дагестана. Предполагается, что оно откроется сегодня вечером.
Разлив реки Рисор оставил без транспортного сообщения восемь сел Чародинского района, рассказали в пресс-службе Дагестанавтодора.
ЧП случилось на 27-м километре трассы Цуриб — Арчиб. Река разлилась и размыла подход к временному мосту, который стал таким образом недоступен.
"Транспортное сообщение прервано с населенными пунктами Шалиб, Алчуниб, Арчиб, Кесериб, Хилих, Хитаб, Калиб и Кубатль"
– Дагестанавтодор
Предполагается, что движение может быть запущено уже сегодня в восемь часов вечера, сначала по временной схеме.