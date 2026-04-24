Лучших мастеров народных промыслов России наградят премиями

В России учредили новую национальную премию – она будет вручаться за достижения в области народных художественных промыслов лучшим мастерам и специалистам в этой области, а также туристическим маршрутам по таким местам.

У российских специалистов по развитию народных художественных промыслов появилась собственная всероссийская национальная премия – она будет вручаться за достижения в этой области уже с 2026 года, постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Премии будут вручаться на конкурсной основе в 10 номинациях - лучший мастер народного художественного промысла, лучший молодой специалист, лучшее предприятие в области народных промыслов, лучший общественный, образовательный или наставнический проект"

- сообщение пресс-службы

Аналогичная номинация выделена для лучшего туристического маршрута по местам, где производят предметы народных художественных промыслов, передает портал "Это Кавказ".

Присуждать премии будет специальный совет, созданный при министерстве промышленности и торговли РФ, а участниками конкурса смогут стать не только органы местного самоуправления и предприятия, но и индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане, выбравшие для себя такой вид деятельности, говорится в сообщении.

В нынешнем году лучшие из лучших предприятий и мастеров получат памятные статуэтки и дипломы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Москве прошло вручение премий правительства в области туризма 2025 года, где были отмечены проекты СКФО. Всего на рассмотрение Совета по присуждению премий было представлено более 130 проектов, победителями стали 10 проектов по 8 номинациям - премии получил 31 автор. Среди победителей были выделены проекты из Дагестана и Ставропольского края: в номинации "За лучший проект по развитию социального туризма" победу одержал проект "Почувствуй Дагестан", а проект "Санаторий XXI века - Источник Железноводск" стал лучшим в номинации "За лучший инвестиционный проект по развитию объектов туристской индустрии".