Развитие туризма Северного Кавказа отметили в правительстве РФ

В Москве состоялось вручение премий правительства в области туризма 2025 года, где были отмечены проекты СКФО.

Туристические проекты регионов Северо-Кавказского федерального округа отметили в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", сообщили в пресс-службе Кабинета министров РФ.

"В 2025 году на рассмотрение Совета по присуждению премий было представлено более 130 проектов, победителями стали 10 проектов по 8 номинациям — премии получил 31 автор. Проекты — лауреаты премии получают дипломы и денежные призы — 1 млн рублей"

— пресс-служба Кабинета министров РФ

Отмечается, что среди победителей были выделены проекты из Дагестана и Ставропольского края.

В частности, в номинации "За лучший проект по развитию социального туризма" победу одержал проект "Почувствуй Дагестан", проект "Санаторий XXI века — Источник Железноводск" стал лучшим в номинации "За лучший инвестиционный проект по развитию объектов туристской индустрии".

Особо отметил достижения в сфере туризма Северного Кавказа зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Он подчеркнул, что эти проекты имеют большой потенциал для развития и подают пример для всех остальных.

"Ваши яркие проекты как раз служат отличным примером того, как можно эффективно, с любовью относясь к своей Родине, природе, достопримечательностям, делать замечательные проекты, которые являются примером для всех остальных"

– Дмитрий Чернышенко

Всех номинантов также пригласили принять участие в форуме "Путешествуй!", который состоится этим летом в Москве и пройдет на ВДНХ с 10 по 14 июля.