Мир с Арменией заключен навсегда – Ильхам Алиев

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ильхам Алиев заявил о продвижении мирного процесса с Арменией не только на бумаге, но и на деле. По словам президента АР, мир между Баку и Ереваном заключен навсегда.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Совета ЕС Антониу Коштой заявил, что мир между Азербайджаном и Арменией реализован не только на страницах договоренностей, но воплотился в реальных действиях. Глава АР заявил, что мир с Арменией заключен бессрочно. 

"Мир с Арменией заключен навсегда. За 7 месяцев мы увидели огромный потенциал, в частности в торговле. Мы достигли мира не только на бумаге, он реален. Иногда мир остается лишь на бумаге. Но наш случай другой, есть активный прогресс"

– Ильхам Алиев 

По словам Кошту, мирный процесс имеет большое значение для народов двух стран. Он также благотворно влияет на роль Баку в региональных процессах. 

Напомним, что в конце прошлого года Баку и Ереван начали торговые контакты друг с другом. В частности, Армения начала получать азербайджанское топливо.

