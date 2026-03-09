Эрдоган призвал однопартийцев не допустить эскалации в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня выступил на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, предупредив коллег: ситуация вокруг Ирана может охватить своим пламенем весь регион.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня выступил на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР), прокомментировав атаки США и Израиля на Иран и призвав однопартийцев любыми путями остановить эту войну, прежде чем она разрастется и полностью охватит своим огнем весь регион.

"Эта цель достижима, если дипломатии будет предоставлен шанс. Турция - это страна, которая не игнорирует происходящие в окружающем ее регионе кризисы и не отворачивается от своих друзей и братьев во времена таких кризисов"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер отметил: Анкара продолжает настойчивые усилия с целью возвращения сторон к переговорам и возобновления дипломатии, выступая за достижение деэскалации, мира и стабильности во всем регионе, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Власти страны высказываются крайне сдержанно и осмотрительно, чтобы защитить Турцию от полыхающего вокруг нее пожара и предотвратить кровавые сценарии, которые пытаются внедрить в регионе, в первую очередь межконфессиональных конфликтах, - отметил политик.

Турция уважает суверенитет всех стран, но при этом не потерпит посягательств на свою территорию, добавил президент страны.