Астана ратифицировала соглашение с Баку и Ташкентом о транзите зеленой энергии в Европу

Парламент Казахстана ратифицировал соглашение Астаны с Баку и Ташкентом об объединении энергосистем. Страны договорились о совместном экспорте зеленой электроэнергии в Европу по дну Каспийского моря.

Мажилис Казахстана на пленарном заседании ратифицировал Соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.

Как пояснили в нижней палате парламента, договор закладывает основу для синхронизации энергосетей Центральной Азии и Азербайджана. Это позволит государствам максимально задействовать потенциал возобновляемой энергетики и наладить бесперебойный экспорт чистого электричества на европейские рынки.

Депутат Мажилиса Едиль Жанбыршин подчеркнул, что помимо прокладки морского кабеля, проект потребует масштабного расширения внутренней энергетической инфраструктуры и строительства новых линий электропередачи на суше.

"Соглашение носит рамочный характер и не предусматривает автоматического принятия финансовых или иных обязательств. Реализация конкретных проектов будет осуществляться на основе отдельных договоренностей и в рамках национального законодательства, что минимизирует риски и обеспечивает поэтапное исполнение Соглашения"

- Едиль Жанбыршин

Единый транзитный коридор включает в себя не только энергетическую, но и цифровую инфраструктуру. Важной составляющей проекта станет прокладка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря. Маршрут длиной около 380 км свяжет казахстанский портовый город Актау на восточном побережье Каспия и азербайджанский промышленный центр Сумгаит на западном. Операторами магистрали выступают компании "Казахтелеком" и AzerTelecom.

Ожидается, что практическая реализация Транскаспийского проекта начнется в ближайшее время. Глубоководный оптический кабель планируется ввести в эксплуатацию уже в третьем квартале 2026 года, а его полноценный запуск намечен на 2027 год.