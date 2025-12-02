Астана ратифицировала соглашение с Баку и Ташкентом о транзите зеленой энергии в Европу

Мажилис Казахстана на пленарном заседании ратифицировал Соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.
Как пояснили в нижней палате парламента, договор закладывает основу для синхронизации энергосетей Центральной Азии и Азербайджана. Это позволит государствам максимально задействовать потенциал возобновляемой энергетики и наладить бесперебойный экспорт чистого электричества на европейские рынки.
Депутат Мажилиса Едиль Жанбыршин подчеркнул, что помимо прокладки морского кабеля, проект потребует масштабного расширения внутренней энергетической инфраструктуры и строительства новых линий электропередачи на суше.
"Соглашение носит рамочный характер и не предусматривает автоматического принятия финансовых или иных обязательств. Реализация конкретных проектов будет осуществляться на основе отдельных договоренностей и в рамках национального законодательства, что минимизирует риски и обеспечивает поэтапное исполнение Соглашения"
- Едиль Жанбыршин
Единый транзитный коридор включает в себя не только энергетическую, но и цифровую инфраструктуру. Важной составляющей проекта станет прокладка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря. Маршрут длиной около 380 км свяжет казахстанский портовый город Актау на восточном побережье Каспия и азербайджанский промышленный центр Сумгаит на западном. Операторами магистрали выступают компании "Казахтелеком" и AzerTelecom.
Ожидается, что практическая реализация Транскаспийского проекта начнется в ближайшее время. Глубоководный оптический кабель планируется ввести в эксплуатацию уже в третьем квартале 2026 года, а его полноценный запуск намечен на 2027 год.