Black Sea Energy получил статус "Проекта взаимного интереса" ЕК

Проект "Черноморского энергетического кабеля" Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии получил от ЕК статус PMI. Это сделает проект более привлекательным для инвесторов.

Проект Black Sea Energy получил статус PMI ("Проект взаимного интереса"), он был официально присвоен Еврокомиссией.

Письмо с просьбой присвоить проекту Black Sea Energy этот статус направили 10 марта этого года комиссару ЕС по энергетике Дэну Йоргенсену совместно Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния.

Статус PMI позволяет проектам пользоваться ускоренными административными процедурами, они отличаются специальной правовой базой, трансграничной совместимостью регулирования, возможностью получения финансирования ЕС. Кроме того, статус повышает престиж и прозрачность проектов, что делает их привлекательнее для инвесторов.

Соглашение о стратегическом партнерстве по строительству Black Sea Energy было подписано 17 декабря 2022 года. Длина подводного электрического кабеля составит 1195 км. Стоимость проекта – 3,5 млрд евро, ЕК готова выделить 2,3 млрд евро. Реализация займет около 3-4 лет.

На начальном этапе Black Sea Energy можно будет использовать для экспортных поставок 4 ГВт "зеленой" энергии.

Ключевой шаг в запуске Black Sea Energy

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о значимости получения проектом Black Sea Energy статуса PMI от Еврокомиссии. Он обратил внимание, что это событие позволит решить наиболее проблематичный аспект проекта – упростить его финансирование заинтересованными сторонами.

"Проект довольно давно ожидал данного статуса, соответствующее предложение было вынесено более полугода назад непосредственными членами Европейского Союза, участвующими в проекте – Румынией и Венгрией. Сегодня произошло ожидаемое. В первую очередь статус PMI позволит привлечь финансирование. Дело в том, что технически проект весьма сложный, речь идет об укладке более 1 тыс км кабеля по дну Черного моря, где не самый простой рельеф. Причем это первый подобный опыт подводного кабеля в Черном море, транспортирующего электроэнергию", - прежде всего сказал он.

"Проект привлекает внимание потенциальных инвесторов, есть страны, которые хотели бы присоединиться к изначальной четверке участников. Дело в его "зеленой" специфике: по кабелю будет поставлять из Азербайджана в Евросоюз энергия, произведенная исключительно из чистых, не наносящих вред экологии источников. В перспективе, возможно, к этому кабелю присоединятся Казахстан и Узбекистан, поскольку уже есть трехстороннее соглашение между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном по экспорту энергии, которая будет производиться в этих странах, в Европейский Союз", - сообщил Ровшан Ибрагимов.

"Мы видим, что потребности в энергоресурсах в ЕС растут, при этом евроструктуры твердо настроены на реализацию европейской политика декарбонизации и энергоперехода на потребление "зеленой энергии" с целью улучшения состояния окружающей среды. Для того, чтобы реализовать эту политику, нужны не только слова, но и действия, и сейчас мы видим, что Еврокомиссия сделала практический шаг, предоставив Black Sea Energy статус PMI", - отметил экономист.

Эксперт отметил, что сейчас проект находится на самой ранней стадии, поскольку без определения механизмов финансирования невозможно даже определить фирму, которая непосредственно уложит кабель на дно Черного моря. "По соглашению известно, что каждая страна включается в проект на паритетных началах, по 25%. Конкретные детали будут расписаны впоследствии. Никаких работ, включая проектировку, еще не ведется, существует только четырехсторонний документ о намерении реализовать Black Sea Energy. Технические стороны – предмет дальнейших обсуждений", - подчеркнул он.

"Единственное, что известно точно – что Азербайджан в проекте будет в первую очередь экспортером "зеленой энергии" в Европу. Эта энергия будет производиться на ветряных и солнечных электростанциях, которые сейчас сооружаются на территории Азербайджана. По мере того, как кабель будет реализован, излишки произведенной экологическими способами электроэнергии, не потребленные на внутреннем рынке, будут отправляться в Европу", - заключил Ровшан Ибрагимов.