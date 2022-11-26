Баку подключит Белград к Black Sea Energy

Азербайджан и Сербия договорились о торговом сотрудничестве по газу и электроэнергии. В будущем Сербия может присоединиться к проекту Black Sea Energy.

Власти Азербайджанской Республики и Республики Сербия провели переговоры, на которой обсудили ряд вопросов, связанных с поставками газа из АР в РС. Кроме этого, в процессе встречи озвучены планы по присоединению Сербии к энергетическому проекту Black Sea Energy. В рамках этого проекта предполагается осуществлять поставки электроэнергии из Азербайджана и Грузии в европейские страны. Информация об этом была опубликована на странице министерства труда и социальной защиты АР.

Отмечается, что глава минтруда и соцзащиты Азербайджана Сахил Бабаев провел ряд встреч с государственными лицами Сербии. В частности, он провел переговоры с главой министерства внутренней и внешней торговли Сербии Томиславом Момировичем, а также с главное министерства горнодобывающей промышленности страны Дубравкой Джедович и главной министерства строительства, транспорта и инфраструктуры Гораном Весичем.

Кроме этого, представители властей обсуждали вопросы прямого авиасообщения между странами. Было отмечено, что в скором времени между Азербайджаном и Сербией будут запущены прямые авиамаршруты.