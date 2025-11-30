Иран официально заявил о бойкоте жеребьевки ЧМ-2026 по футболу

Футбольные власти Ирана официально отказываются от участия в жеребьевке чемпионата мира по футболу 2026 года, который состоится в США.

Иранская сторона не будет участвовать в церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года, такое решение приняла Федерация футбола Ирана.

Событие назначено на 5 декабря, оно состоится в Вашингтоне. Ранее стало известно, что не всем участникам делегации Исламской Республики были выданы визы – их получили только четыре члена делегации, включая главного тренера.

"Мы поставили в известность Международную федерацию футбола, что принятые (Вашингтоном - ред.) решения не имеют никакого отношения к спорту, и иранская делегация не будет участвовать в жеребьевке"

– Федерация футбола ИРИ

Напомним, что чемпионат мира по футболу 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд. Он – также впервые – пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.