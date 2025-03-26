Вестник Кавказа

Турция следит за безопасностью Черного моря – Анкара

Босфор
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Минобороны Турции заявили о том, что предпринимают меры для противодействия угрозам в акватории Черного моря.

Турция проводит разведку с применением ВМС и ВВС для предотвращения возможных угроз в черноморском бассейне, сообщили в министерстве обороны Турецкой Республики.

"Принимаемые меры направлены на обеспечение безопасности наших морских зон и критически важных подводных, надводных сооружений"

– Минобороны Турции

В ведомстве также подчеркнули, что обеспечение безопасности реализуется в рамках принципа региональной ответственности.

Кроме того, помимо использования ВМС и ВВС, Турция привлекает к работам Группы по противоминным мерам в Черном море, указали в министерстве.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
585 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.