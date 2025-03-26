Турция следит за безопасностью Черного моря – Анкара

В Минобороны Турции заявили о том, что предпринимают меры для противодействия угрозам в акватории Черного моря.

Турция проводит разведку с применением ВМС и ВВС для предотвращения возможных угроз в черноморском бассейне, сообщили в министерстве обороны Турецкой Республики.

"Принимаемые меры направлены на обеспечение безопасности наших морских зон и критически важных подводных, надводных сооружений"

– Минобороны Турции

В ведомстве также подчеркнули, что обеспечение безопасности реализуется в рамках принципа региональной ответственности.

Кроме того, помимо использования ВМС и ВВС, Турция привлекает к работам Группы по противоминным мерам в Черном море, указали в министерстве.