Черное море: кто контролирует, чем торгуют и в чем его важность?

В рамках очередного раунда переговоров между Москвой и Вашингтоном, который завершился в Саудовской Аравии, стороны обсуждали вопросы судоходства в Черном море. В чем важность Черного моря для международной торговли, кто его контролирует и что такое Черноморская инициатива - рассказываем в этом материале.

Черное море на карте

Среднее по размеру Черное море, площадь которого 436 тысяч квадратных километров, чуть меньше Красного моря, и на 60 тысяч квадратных километров больше Балтийского моря. Территориально Черное море находится на Юге России: оно омывает Крымский полуостров и частично Краснодарский край. Помимо России, черноморскими государствами также являются Турция, Украина, Грузия, Румыния и Болгария. Из Черного моря можно попасть в Эгейское (часть Средиземного моря) через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. С древних времен и по сей день Черное море служит важной транспортной артерией, соединяющей Восточно-Европейский регион с международными рынками.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главные порты Черного моря

На Черном море более 60 портов, обеспечивающих международную торговлю. Основные торговые порты на Черном море следующие:

Новороссийский морской торговый порт, расположенный на северо-восточном побережье Чёрного моря, главный торговый порт России, соединяющий её с 65 странами мира.

Румынский порт Констанцы находится на западном побережье чёрного моря и соединяет все главные порты Восточной и Центральной Европы.

Порт Одесса расположен на северо-западном побережье Чёрного моря и считается главным торговым портом Украины, через который осуществляется перевозка в основном агропродукции страны.

Порта Варна - самый большой торговый порт Болгарии на западе Черного моря. Этот порт обеспечивает торговлю со странами СНГ, Турцией, а также Азией.

Через порт Самсон - крупнейший черноморский торговый порт Турции, расположенный на северном побережье страны, грузы перевозятся из Азии и Латинской Америки.

Грузинский порт Поти, находящийся на восточном черноморском побережье, служит транзитным пунктом для грузов, поступающих из Турции, Ближнего Востока и Европы в страны Азии.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

В чем важность Черного моря?

Черное море - важнейший транспортный узел международной торговли. Через него, в частности, проходит один из маршрутов Срединного коридора или Транскаспийского международного транспортного коридора, по которому товары из Центральной Азии и Китая экспортируются в Турцию и Европу. Для России черноморские порты - это выход на рынки Европы, Азии, Южной Америки, Африки и Ближнего Востока. Через Чёрное море Россия экспортирует нефтепродукты, зерно, удобрения, металлы и продукты питания.

Кто контролирует Черное море?

Каждая из черноморских стран контролирует свои территориальные воды в Чёрном море, которые в рамках Конвенции ООН не могут выходить за пределы 12 морских миль или 22 километров от берега. Остальная часть Черного моря - это открытое море, где практикуется свобода судоходства в рамках всё той же Конвенции ООН по морскому права. Турция контролирует вход и выход из Черного моря. Проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Черное море с Эгейским, регулируются Турецкой Республикой в рамках Конвенции Монтрё, обеспечивающей свободу судоходства в мирное время.

Что такое Черноморская инициатива?

Черноморская инициатива, которую также называют Зерновой сделкой, - это договор, подписанный между Россией и Украиной в 2022 году при посредничестве Турецкой Республики и ООН в целях безопасного экспорта зерна из портов Украины по коридору в Чёрном море. Необходимость в сделке возникла на фоне украинского конфликта, который спровоцировал проблемы с безопасностью в Черном море и падение украинского экспорта зерновых.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сделка была в силе чуть более года, до середины лета 2023 года. Россия отказалась ее продлевать из-за невыполнения требований, среди которых были:

снятие санкций с Россельхозбанка

возобновление поставок сельскохозяйственного оборудования и комплектующих

снятие ограничений на страхование и перестрахование российских судов

восстановление работы аммиакопровода ”Тольятти-Одесса”, по которому аммиак поставлялся из Россию через территорию Украины на экспорт

разблокировка активов и счетов российских компаний, которые занимаются экспортом зерна и удобрений.

Насколько безопасно в Черном море?

Северо-Западное побережье Черного моря, на котором расположены украинские порты, считается опасным, в первую очередь, из-за мин, размещённых украинской стороной в прибрежной акватории. И хотя большинство мин - якорные, некоторые из них отрываются и дрейфуют в открытое море, в связи с чем судам необходимо соблюдать меры предосторожности.

О чем договорились США и Россия по Черному морю?

В результате трёхдневных переговоров между Россией и США, завершившихся 25 марта, страны договорились обеспечить безопасное судоходство в Чёрном море за счёт отказа от использования силы, а также коммерческих кораблей в военных целях. США также обязались помочь России восстановить доступ на мировые рынки сельхозпродукции и удобрений, а также к платёжным системам, и снизить стоимость морского страхования.

В свою очередь Россия заявила, что Черноморская инициатива начнёт действовать, после того как будут сняты санкции с Россельхозбанка и финорганизаций, участвующих в международной торговле продуктами питания, а также в результате их возвращения в платёжную систему Swift.