Вестник Кавказа

Главные итоги консультаций с США озвучили в Кремле

Главные итоги консультаций с США озвучили в Кремле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кремль распространил заявление по итогам вчерашней встречи с делегацией США. Переговоры были организованы в Эр-Рияде и длились 12 часов.

Россия и Соединенные Штаты договорились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы". Об этом сказано в сообщении, размещенном 25 марта на сайте Кремля по итогам прошедших накануне переговоров с американской делегацией.

"В соответствии с договоренностью президентов РФ и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов"

– пресс-служба Кремля

Сообщает также, что американская сторона посодействует возобновлению российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, уменьшению стоимости страхования перевозок морским путем, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.

Как отмечается, все эти пункты начнут действовать лишь после того, как будут отменены ограничительные меры, затрагивающие целый перечень российских компаний. Речь, в частности, идет об отмене санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, которые участвуют в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключении к SWIFT, открытии необходимых корреспондентских счетов и отмене ограничений на осуществление операций торгового финансирования.

Кроме того, должны быть отменены следующие ограничения:

• на операции торгового финансирования;

• в отношении производителей и экспортеров продовольствия и удобрениями;

• в отношении страховых компаний, работающих с соответствующими грузами;

• на обслуживание в портах судов и санкций с судов под флагом РФ, участвующих в торговле продовольствием и удобрениями;

• на поставки в РФ сельхозтехники и другой продукции, задействованной в производстве продовольствия и удобрений.

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