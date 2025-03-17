Главные итоги консультаций с США озвучили в Кремле

Кремль распространил заявление по итогам вчерашней встречи с делегацией США. Переговоры были организованы в Эр-Рияде и длились 12 часов.

Россия и Соединенные Штаты договорились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы". Об этом сказано в сообщении, размещенном 25 марта на сайте Кремля по итогам прошедших накануне переговоров с американской делегацией.

"В соответствии с договоренностью президентов РФ и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов"

– пресс-служба Кремля

Сообщает также, что американская сторона посодействует возобновлению российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, уменьшению стоимости страхования перевозок морским путем, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.

Как отмечается, все эти пункты начнут действовать лишь после того, как будут отменены ограничительные меры, затрагивающие целый перечень российских компаний. Речь, в частности, идет об отмене санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, которые участвуют в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключении к SWIFT, открытии необходимых корреспондентских счетов и отмене ограничений на осуществление операций торгового финансирования.

Кроме того, должны быть отменены следующие ограничения:



• на операции торгового финансирования;



• в отношении производителей и экспортеров продовольствия и удобрениями;



• в отношении страховых компаний, работающих с соответствующими грузами;



• на обслуживание в портах судов и санкций с судов под флагом РФ, участвующих в торговле продовольствием и удобрениями;



• на поставки в РФ сельхозтехники и другой продукции, задействованной в производстве продовольствия и удобрений.