Вестник Кавказа

Российско-американские переговоры завершились в Эр-Рияде

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Саудовской Аравии окончилась встреча между российской и американской делегациями, посвященная Украине. Как сообщают СМИ, стороны согласовали совместное заявление, но опубликовано оно будет завтра.

Делегации РФ и США завершили встречу по Украине, которая началась в Эр-Рияде сегодня утром, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.

На данный момент представители российской стороны уже покинули место переговоров – отель The Ritz-Carlton.

Консультации продолжались более 12 часов, несколько раз стороны уходили на перерыв.

По данным того же источника, представителям Москвы и Вашингтона по итогам встречи удалось согласовать совместное заявление. Предано огласке Кремлем и Белым домом оно будет уже завтра.

Напомним, что российскую делегацию возглавляют сенатор, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа

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