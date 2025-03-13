Россия и США снова встречаются в Эр-Рияде

Делегации России и США встречаются в Эр-Рияде. Тема переговоров – "зерновая сделка". Российскую сторону представят Григорий Карасин и Сергей Беседа.

В Эр-Рияде сегодня стартовали переговоры российской и американской делегаций об урегулировании конфликта на Украине. Вчера состоялись консультации Вашингтона и Киева.

Российскую сторону на встрече с США представят руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа.

Что касается американской стороны, то в ее состав, как ожидается, войдут директор по политпланированию Госдепа Майкл Энтон, помощник спецпосланника США по Украине Китай Келлога и помощник советника по нацбезопасности Штатов Майкл Уолтц.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал тему консультаций. По его словам, делегации обсудят возобновление "зерновой сделки" и прекращение боевых действий в Черном море.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что помимо черноморской инициативы стороны могут затронуть и другие аспекты, связанные с урегулированием.

Накануне спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф сказал, что США рассчитывают достичь прогресса в переговорах в Эр-Рияде, после чего начнется движение в сторону прекращения огня.

Диалог России и США

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" оценил итоги первого месяца российско-американских переговоров.

"Был достигнут значимый прогресс, хотя он, к сожалению, и нивелируется саботажем со стороны Украины. Этот месяц показал, что мы и американцы можем договариваться о практических шагах, при этом Киев старается нивелировать все наши договоренности", - прежде всего сказал он.

"Таким образом, в российско-американском диалоге сейчас существует препятствие в виде позиции Украины, позиции Владимира Зеленского все еще надеющегося получить финансовые средства от европейских доноров. Украина и Европа, чье нынешнее руководство ненавидит и презирает Трампа и еще сильнее ненавидит Россию, действуют в связке. Они сдерживают прогресс в восстановлении отношений Москвы и Вашингтона", - продолжил Константин Блохин.

"Намерения новой администрации президента США ясны и понятны: Дональду Трампу и его команде нужно выйти из Украины. Украина — это слишком дорого, а администрация Трампа стремится заниматься непосредственно более значимыми для нее задачами, в первую очередь сдерживанием Китая. Поэтому Трамп для себя твердо решил, что надо выходить из украинского конфликта", - сообщил американист.

"Но просто уйти нельзя, нужно при выходе получить какую-то выгоду. Поэтому американская сторона ведет эти переговоры с точки зрения того, чтобы США получили прибыль при выходе и украинская история не повторила уход из Афганистана при Байдене, выглядевший как бегство и ставший пустой тратой денег, за которые американские власти не получили ничего", - заключил Константин Блохин.