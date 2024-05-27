Карасин и Беседа прилетели в Эр-Рияд на встречу с США

Российские дипломаты во главе с Григорием Карасиным и Сергеем Беседой в настоящее время находятся в Эр-Рияде, где завтра они встретятся с представителями США. Сегодня американская делегация работала в саудовской столице с украинскими гостями.

Делегация российских переговорщиков, возглавляемая сенатором Григорием Карасиным и советником директора ФСБ Сергеем Беседой, сегодня вечером прилетела в столицу Саудовской Аравии для переговоров, которые назначены на завтра.

Об этом ТАСС сообщил сам Григорий Карасин.

"Делегация прибыла в Эр-Рияд, переговоры начнутся завтра утром"

– Григорий Карасин

Российские переговорщики прилетели в Эр-Рияд вскоре после того, как там закончились переговоры американских дипломатов с украинской делегацией. Киев не озвучил итоги встречи, известно лишь, что представители Украины не будут контактировать в столице Саудовской Аравии с Григорием Карасиным и Сергеем Беседой.

Ранее представители администрации Дональда Трампа Майк Уолц и Стив Уиткофф рассказали о повестке нового раунда российско-американских переговоров: они будут сфокусированы на обеспечении прекращения огня на Черном море и запуске гражданских грузоперевозок по черноморским маршрутам. Уиткофф выразил уверенность в том, что сторонам удастся прийти к согласию.