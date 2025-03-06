США ждут морского перемирия после новых переговоров с Россией

Официальные представители администрации Дональда Трампа рассказали об ожиданиях Вашингтона от нового раунда российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Основной прогноз – после встречи удастся установить мир между Россией и Украиной как минимум в Черном море.
Помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц уточнил, что планирует говорить в понедельник с сенатором Григорием Карасиным и советником директора ФСБ Сергеем Беседой об остановке боевых действий между российскими и украинскими войсками на море и восстановлении черноморских маршрутов грузоперевозок.
"Мы будем обсуждать прекращение огня в Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить по нему топливо и зерно"
– Майк Уолц
В свою очередь, спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф подчеркнул, что по оценкам США, на встрече в Эр-Рияде планируется достичь прогресса именно по морскому вопросу.
"Вы увидите в Саудовской Аравии в понедельник некоторый реальный прогресс, особенно в том, что касается Черного моря и прекращения огня по судам между обеими странами"
– Стив Уиткофф
Он пояснил, что перемирие на море США затем надеются масштабировать до остановки боевых действий между российскими и украинскими войсками на всех фронтах.