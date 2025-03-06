США ждут морского перемирия после новых переговоров с Россией

Как рассказали американские переговорщики, новая встреча с российскими дипломатами в Эр-Рияде будет сфокусировано на остановке боевых действий в Черном море. По мнению представителей США, цель этого шага – открытие грузоперевозок по черноморским маршрутам.

Официальные представители администрации Дональда Трампа рассказали об ожиданиях Вашингтона от нового раунда российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Основной прогноз – после встречи удастся установить мир между Россией и Украиной как минимум в Черном море.

Помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц уточнил, что планирует говорить в понедельник с сенатором Григорием Карасиным и советником директора ФСБ Сергеем Беседой об остановке боевых действий между российскими и украинскими войсками на море и восстановлении черноморских маршрутов грузоперевозок.

"Мы будем обсуждать прекращение огня в Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить по нему топливо и зерно"

– Майк Уолц

В свою очередь, спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф подчеркнул, что по оценкам США, на встрече в Эр-Рияде планируется достичь прогресса именно по морскому вопросу.

"Вы увидите в Саудовской Аравии в понедельник некоторый реальный прогресс, особенно в том, что касается Черного моря и прекращения огня по судам между обеими странами"

– Стив Уиткофф

Он пояснил, что перемирие на море США затем надеются масштабировать до остановки боевых действий между российскими и украинскими войсками на всех фронтах.