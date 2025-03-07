Вестник Кавказа

Договоренности Путина и Трампа обсудят в Саудовской Аравии

Договоренности Путина и Трампа обсудят в Саудовской Аравии
© Фото: сайт Кремля
Подробности договоренностей, достигнутых президентами России и США в ходе вчерашнего разговора, обсудят в Джидде в Саудовской Аравии 23 марта. Белый дом надеется, что Украина это поддержит.

Вашингтон надеется, что Украина поддержит договоренности, достигнутые в ходе вчерашней беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в разговоре с журналистами.

Переговоры о подробностях договоренностей состоятся в это воскресенье в Джидде, передал политик. США отправит в Саудовскую Аравию госсекретаря Марко Рубио и помощника по национальной безопасности Майка Уолтца.

"Затем мы перейдем к полному прекращению огня. Вчера у нас состоялся очень продуктивный разговор о составляющих, необходимых для достижения этой цели. В целом результаты действительно позитивные"

- Стив Уиткофф

Он отметил, что ранее у сторон не было единого мнения по поводу остановку ударов по энергетическим объектам, теперь путь к полному прекращению огня стал еще ближе. Со слов, спецпосланника, в этом вопросе Владимир Путин полностью поддерживает позицию Дональда Трампа.

Помимо этого, Стив Уиткофф подчеркнул, что позитивное развитие отношений России и США может привести к прочному миру, и назвал президентов двух стран великими лидерами, способными принести процветание в регион.

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