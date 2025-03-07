Договоренности Путина и Трампа обсудят в Саудовской Аравии

Вашингтон надеется, что Украина поддержит договоренности, достигнутые в ходе вчерашней беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в разговоре с журналистами.
Переговоры о подробностях договоренностей состоятся в это воскресенье в Джидде, передал политик. США отправит в Саудовскую Аравию госсекретаря Марко Рубио и помощника по национальной безопасности Майка Уолтца.
"Затем мы перейдем к полному прекращению огня. Вчера у нас состоялся очень продуктивный разговор о составляющих, необходимых для достижения этой цели. В целом результаты действительно позитивные"
- Стив Уиткофф
Он отметил, что ранее у сторон не было единого мнения по поводу остановку ударов по энергетическим объектам, теперь путь к полному прекращению огня стал еще ближе. Со слов, спецпосланника, в этом вопросе Владимир Путин полностью поддерживает позицию Дональда Трампа.
Помимо этого, Стив Уиткофф подчеркнул, что позитивное развитие отношений России и США может привести к прочному миру, и назвал президентов двух стран великими лидерами, способными принести процветание в регион.