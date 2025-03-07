Путин и Трамп обсудили по телефону пути решения украинского кризиса

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили пути решения украинского конфликта по телефону.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов. Основной темой обсуждения стали пути решения украинского кризиса и конкретные шаги для достижения возможного перемирия между РФ и Украиной, сообщили в Кремле.

Лидеры двух стран отметили необходимость улучшения отношений России и США.

Как уточнили в Кремле, РФ указала на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ в контексте идеи 30-дневного перемирия.

В рамках продвижения мирного процесса создаются российская и американская экспертные группы.

Владимир Путин позитивно оценивает инициативу о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней.

"В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду"

– Кремль

Российский лидер также сообщил Трампу, что РФ в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжелораненых военнослужащих ВСУ, которые проходят лечение в России.

Россия также готова работать над обеспечением безопасности судоходства в Черном море.

"Также конструктивно Президент России отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Чёрного моря. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договорённости"

– Кремль

Сообщается, что главы государства обсудили вопросы, направленные на развитие взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.

Лидер США поддержал идею Владимира Путина провести хоккейные матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

Президенты двух держав согласились о необходимости оставаться в контакте по итогам разговора.