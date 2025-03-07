Трамп поставил задачу переосмыслить режим санкций США

Президент Соединенных Штатов поручил переосмыслить санкции, угрожавшие статусу доллара как резервной валюты. Об этом рассказал 18 марта глава Минфина США.
"Президент Трамп дал мне инструкции переосмыслить санкционный режим. Долгое время у нас имелись, как я их называю, ленивые санкции… которые угрожали статусу доллара как резервной валюты"
– Скотт Бессент
Он отметил, что действующие ограничительные меры США вынуждали людей отказываться от доллара.
Глава министерства также обратил внимание на то, что Вашингтон планирует перейти к максимальному воздействию вводимых им ограничений.
"При новом санкционном режиме мы приходим и наносим им сильный удар, мы бьем их быстро и тяжело"
– министр финансов
Он пояснил, что подобным образом они действуют в отношении Ирана.