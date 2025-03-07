Трамп поставил задачу переосмыслить режим санкций США

США пересмотрят свою санкционную политику, сообщили в Минфине страны. В министерстве отметили, что нынешние ограничения подрывают позиции доллара в мире.

Президент Соединенных Штатов поручил переосмыслить санкции, угрожавшие статусу доллара как резервной валюты. Об этом рассказал 18 марта глава Минфина США.

"Президент Трамп дал мне инструкции переосмыслить санкционный режим. Долгое время у нас имелись, как я их называю, ленивые санкции… которые угрожали статусу доллара как резервной валюты"

– Скотт Бессент

Он отметил, что действующие ограничительные меры США вынуждали людей отказываться от доллара.

Глава министерства также обратил внимание на то, что Вашингтон планирует перейти к максимальному воздействию вводимых им ограничений.

"При новом санкционном режиме мы приходим и наносим им сильный удар, мы бьем их быстро и тяжело"

– министр финансов

Он пояснил, что подобным образом они действуют в отношении Ирана.