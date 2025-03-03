Эрдоган призвал Трампа снять санкции для покупки F-35

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров глава Турции призвал Трампа снять санкции, которые не позволяют Анкаре обновлять ВВС современными американскими истребителями.
"Эрдоган заявил Трампу, что ожидает от США в новый период шагов в борьбе с терроризмом с учетом интересов Турции. По его словам, необходимо снять санкции CAATSA, чтобы расширить сотрудничество между странами в области оборонной промышленности, чтобы завершить процесс покупки истребителей F-16 и поставить точку в вопросе возврата Турции в программу закупок F-35"
– администрация президента Турции
Напомним, что США ввели против Турции санкции в военной отрасли, которые лишили Анкару возможностей приобрести современные американские истребители F-35. Это было сделано после заключения соглашения Турции с РФ о поставках российских систем ПВО С-400 в 2017 году.