Вестник Кавказа

Эрдоган призвал Трампа снять санкции для покупки F-35

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Лидер Турции Эрдоган провел телефонную беседу с президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора президент Турции попросил главу вашингтонской администрации снять санкции в военной сфере.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров глава Турции призвал Трампа снять санкции, которые не позволяют Анкаре обновлять ВВС современными американскими истребителями.  

"Эрдоган заявил Трампу, что ожидает от США в новый период шагов в борьбе с терроризмом с учетом интересов Турции. По его словам, необходимо снять санкции CAATSA, чтобы расширить сотрудничество между странами в области оборонной промышленности, чтобы завершить процесс покупки истребителей F-16 и поставить точку в вопросе возврата Турции в программу закупок F-35"

– администрация президента Турции 

Напомним, что США ввели против Турции санкции в военной отрасли, которые лишили Анкару возможностей приобрести современные американские истребители F-35. Это было сделано после заключения соглашения Турции с РФ о поставках российских систем ПВО С-400 в 2017 году.

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