Вестник Кавказа

Турция попросит у США оставить Газпромбанк вне санкций

Турция попросит у США оставить Газпромбанк вне санкций
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Турции собираются просить американское руководство оставить российский Газпромбанк в числе исключений из санкций против России – в противном случае турецкая сторона не сможет покупать российский газ.

Анкара будет просить у Вашингтона не отнимать у Газпромбанка статус исключения из антироссийских рестрикций, об этом сообщают СМИ, ссылаясь на источники.

Если Газпромбанк все же войдет в санкционные списки, то Турция больше не сможет закупать российское "голубое топливо".

"По словам турецких официальных лиц, знакомых с этой темой, Турция желает, чтобы США продлили исключение из санкций, которое позволит закупать российский газ"

– Bloomberg

Издание отмечает, что действующее на данный момент разрешение было получено в декабре. А вот когда оно истечет – неизвестно, поскольку турецкие власти никогда не предавали огласке эту информацию.

Однако источники агентства утверждают, что срок действия разрешения кончится через неделю. Поэтому глава Минфина Турции Мехмет Шимшек в ближайшие дни побеседует по телефону с американским коллегой Скоттом Бессентом. В ходе разговора турецкий министр и обратится к Бессенту с просьбой продлить далее исключение этого банка из санкций.

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